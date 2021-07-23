Эксперт рассказал, как не допустить слежки по фото

В современном мире местоположение человека можно отследить по данным, которые он передаёт вместе с фотографией, загружаемой в Сеть. Что делать, чтобы тебя на нашли по фото, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Эксперт напомнил, что при загрузке фото в социальную сеть или отправке её по почте и через мессенджер человек делает достоянием общественности часть личных данных. Это могут быть технические показатели или дата и время съёмки, место проведения фотосессии.

Чтобы защитить информацию о себе, человеку следует вручную чистить радел «Свойства изображения» и отключать геолокацию. В случае если изображение отправляется из общественного места, рекомендуется также использовать VPN-программы.

Ранее стало известно, что в Москве на выборах можно будет проголосовать без QR-кода.