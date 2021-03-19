Эксперт рассказал, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней

Если не растрачивать заряд аккумулятора на второстепенные задачи и отключать все малоиспользуемые функции, телефон сможет работать дольше. Об этом сообщил заведующий кафедрой управления качеством сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
В интервью агентству «Прайм» Назаренко отметил, что главное. что телефон может тратить заряд аккумулятора — это повышенная яркость экрана.
Чтобы уменьшить расход аккумулятора разумно перенастроить яркость экрана приблизительно на 30% и включить автонастройку, которая позволит не потерять функциональность устройства, а на ярком солнце можно всегда увеличить яркость экрана вручную, — советует эксперт.
Также он порекомендовал отказаться от ряда автоматических обновлений и всплывающих push-уведомлений. Кроме того, Назаренко посоветовал внимательнее отнестись к программам, которые обещают увеличить время работы заряда смартфона.
Есть также специальные программы, которые можно установить на смартфон и которые заявляют о своих возможностях увеличить время работы от подзарядки до подзарядки. С таким программами не все просто, некоторые из них могут дать дополнительный эффект, но при условии, что должна быть выполнена значительная часть рекомендаций, представленных выше, — резюмировал эксперт.
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