Эксперт рассказал, чем на самом деле опасны роботы-пылесосы

https://static.news.ru/photo/b8a57f52-556f-11eb-bdea-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Миф о внешнем наблюдении и прослушке со стороны роботов-пылесосов не выдерживает критики. Как считает главный редактор портала о мобильной технике Андрей Соловьёв, на самом деле от умного гаджета исходит совсем иная опасность.

По его словам, прослушки можно не опасаться, поскольку в устройстве нет микрофона. Что касается возможного взлома данных, как отмечает телеканал «360», это возможно лишь при наличии уязвимостей в программном обеспечении гаджета. Чтобы обезопаситься, владельцам стоит периодически обновлять прошивки Wi-Fi роутера и самого пылесоса, а также использовать сложные пароли для доступа к Сети.

Впрочем, продвинутые модели составляют карту помещений, в которых работают. И теоретически злоумышленник может украсть эти данные, если получит доступ к приложению, через которое управляется устройство. Но реальная опасность связана с совсем иным аспектом.

По словам Соловьёва, роботы-пылесосы могут доставить немало проблем мелким домашним животным. И хотя техника не будет намеренно пытаться задавить питомца, у животного при виде самостоятельно передвигающегося непонятного объекта могут возникнуть психологические проблемы.

Животные не всегда с ними ладят. Они видят в них агрессию, какого-то соперника, — пояснил специалист.

Также, по словам Соловьёва, гаджет может раздражать людей, которые постоянно находятся дома. Гораздо проще его использовать тем, кто большую часть времени проводит вне жилого помещения, — тогда устройство никому не мешает. Вместе с тем эксперт заметил, что не стоит беспокоиться о возможном пожаре: он уверен, что работа робота-пылесоса не приведёт к возгоранию.

Как ранее писал NEWS.ru, робот-пылесос можно взломать и использовать для записи и передачи звука, даже если в нём нет встроенных микрофонов. Это установили исследователи кафедры компьютерных наук Университета Мэриленда.

Добавить «шпионскую» функцию устройству позволяет его система навигации. Она основана на использовании лазерного луча, который, отражаясь от других предметов, позволяет устройству обходить их.