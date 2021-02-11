Эксперт рассказал, чем грозит утечка со смартфона «базовой информации»

https://static.news.ru/photo/004b2124-6cc5-11eb-865a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о последствиях утечки к мошенникам «базовой информации» со смартфона. Её запрашивают новые мобильные приложения при первом запуске.

По словам эксперта, многие владельцы гаджетов даже не смотрят, какие разрешения у них запрашиваются, и на всё дают согласие, сообщает радио Sputnik.

Разработчики тоже об этом знают, поэтому запрашивают максимум разрешений для своих приложений. Это делается, чтобы лучше узнавать потребителя и продавать ему больше продуктов и услуг. Но мы понимаем, что данные, к которым мы разрешили доступ приложениям, могут утекать, — отметил Ульянов.

Он добавил, что утвердившееся мнение, будто мошенникам нужны только банковские данные, не соответствует действительности. Базовая информация вроде телефонов и имён знакомых владельцев гаджетов является для злоумышленников способом втереться в доверие.

Сейчас технические средства хорошо развиты, и можно подменять номер звонящего. Когда у человека определяется, что звонит его знакомый, или он получает сообщение от знакомого, то резко повышается уровень доверия к этой коммуникации. В такой ситуации человек легче попадётся на удочку мошенника, — пояснил эксперт.

Он считает, что избежать попадания в неприятную ситуацию можно, если предоставлять доступ к контактам на гаджете лишь проверенным и официальным приложениям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в мобильном приложении МВД, которое позволяет экстренно вызвать полицию, скоро должен появиться модуль «Антимошенник». Это усложнит деятельность телефонных мошенников, но и для пользователей несёт потенциальные риски — в случае утечки их контакты могут оказаться в свободном доступе. МВД уже объявило тендер на доработку своего официального мобильного приложения в размере 63 млн рублей.