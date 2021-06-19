Эксперт пояснил, как номера телефонов оказываются в базах для спам-звонков

https://static.news.ru/photo/84aff88c-d097-11eb-9f80-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

IT-эксперт Алекс Концов пояснил, как номера телефонов попадают в базы для спам-звонков. Чаще всего это происходит после визита на сайт застройщика, банка и других организаций, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, существуют сервисы определения номера посетителя на сайте, они не являются ни для кого секретом и рекламируются в общем доступе. Данные для них поставляют разного рода DMP, которые используются в рекламных технологиях уже много лет, а также сотовые операторы и социальные сети. DMP-технологии могут знать не только контактные данные, но и факты конкретных покупок через платёжные системы.

Платформа соотносит всю информацию с открытыми данными, такими как аккаунты в соцсетях, ресурсы, на которых залогинен пользователь, и передаёт все значимые сведения заказчику. Если среди этих сведений есть конкретная информация, такая как номер телефона или электронная почта, то пользователю могут поступать звонки с рекламными приложениями, даже если он не оставлял свой номер и не давал разрешения на рекламу.

Однако, уточняет Концов, узнать, откуда именно рекламодателю известен номер телефона, сложно. Но не надо забывать и о небольшой технической грамотности населения. Люди сами часто оставляют номера телефонов на сайтах, опросниках, досках объявлений. То есть человек сам оставляет свои данные, чтобы ему перезвонили, проконсультировали, при этом он попадает в ловушку.

Пользователю кажется, что он оставил телефон застройщику, а на самом деле — call-центру, который сотрудничает со всеми организациями, и телефон таким образом отправляется в общую базу.

Что касается DMP-технологий, то в данном случае поможет использование приложений, защищающих от телефонного спама. Приложения действуют очень просто: при незнакомом звонке номер проверяется по общей базе данных, на экране телефона появляется надпись, кто это может звонить.

Как сообщалось ранее, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал способы отключения нежелательной рекламы в телефоне. Звонки и сообщения от компаний, которые пользователю не интересны или уже стали неактуальными, можно отключить при помощи обратной связи — отписаться от рассылки.