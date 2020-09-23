Эксперт объяснил, почему смартфон лучше поменять на кнопочный телефон

https://static.news.ru/photo/57eb430a-fdfd-11ea-92fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил, что кнопочные телефоны в последнее время пользуются устойчивой популярностью. По его словам, они дольше смартфонов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь.

Россияне в качестве запасного телефона, который, к примеру, может пригодиться на природе, часто покупают кнопочные телефоны. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству ПРАЙМ.

Такие аппараты имеют ряд преимуществ перед смартфонами: дольше держат заряд батареи, их не нужно заряжать каждый день, они более устойчивы к перепадам температуры, часто имеют хороший сигнал в районах, где может пропадать связь, — подчеркнул Мясоедов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал о случаях, когда в смартфоне пропадают фото и документы. По его словам, варианты исправить положение есть для разных ситуаций. Могут быть виноваты проблемы с SD-картой. Если изображения и документы хранились на ней, то причиной «пропажи» могло послужить банальное форматирование карты.