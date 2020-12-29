Эксперт объяснил, почему Новый год считают угрозой для смартфонов

https://static.news.ru/photo/6e14c6d0-4b0d-11eb-b5c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Osman Orsal/XinHua/Global Look Press

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин заявил, что новогодние праздники повышают частоту обращений россиян в сервисные центры для починки смартфонов. По его словам, в эти дни с гаджетами происходят «невероятные вещи».

Рябинин считает, что сейчас из-за пандемии коронавируса, когда отменена часть развлекательных мероприятий, риски повредить смартфон уменьшились, сообщает радио Sputnik.

Динамика нашей жизни снизилась. Можно говорить о том, что риск потерять, разбить или утопить смартфон стал существенно меньше, чем обычно, но он есть, — отметил эксперт.

Он считает, что долгие праздники несут угрозу и для оболочки гаджетов, и для данных, в них хранящихся. Избавить себя от рисков можно, если сделать резервные копии информации, которые лучше хранить отдельно, подчеркнул Рябинин.

Если у вас будет резервная копия, то в любом случае легко восстановить данные после ремонта или покупки нового гаджета, — пояснил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о признаках взлома смартфона могут говорить его медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора, а также «зависание», заявил партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. По его словам, телефон чаще всего взламывают через скрытую установку вредоносного программного обеспечения. После взлома единственным сигналом могут стать уведомления от приложений, банков и социальных сетей.