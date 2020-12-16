Эксперт объяснил, как спастись от излучения смартфона

https://static.news.ru/photo/59ff02b2-4006-11eb-8c4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-невролог сети «СМ-Клиника» Марат Якупов заявил, что чем чаще человек использует смартфон и чем ближе он к нему находится, тем большей опасности он себя подвергает.

Электромагнитное излучение считается главным вредом от мобильного телефона, хотя учёные ещё не подтвердили его связь со здоровьем человека.

Из-за постоянного использования смартфонов, а значит, и частого негативного воздействия электромагнитных излучений на живые ткани могут возникать частые головные боли, дневная сонливость, повышенная раздражительность и усталость, — пояснил Якупов в беседе с агентством ПРАЙМ.

Врач отметил, что чем мощнее источник электромагнитного излучения, тем выше риск мутаций в ядрах клеток, а это порой вызывает онкологию. Также излучение смартфона поглощается многими органами человека.

Снизить вред от гаджета можно, если не пользоваться им очень часто, не подносить к голове во время разговора, а когда звонков нет, держать подальше от себя, считает Якупов. Лучше выбрать устройство с меньшей мощностью и не носить его в карманах. Разговоры по телефону лучше не затягивать, а на ночь устройство надо выключать, подчеркнул невролог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-невролог «СМ-Клиники» Мария Игнатова рассказала, почему опасно спать рядом с гаджетами. По её словам, у смартфона и подобных устройств есть радиочастотное излучение, которое поглощается тканями тела человека и может негативно влиять на его здоровье. Такое излучение увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств, отметила врач.