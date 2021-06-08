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Эксперт назвала признаки скорой поломки смартфона

03:44, 08 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современная техника ломается и изнашивается чаще и быстрее, чем приборы предыдущих поколений. При этом ремонт высокотехнологичных гаджетов возможен не всегда. Однако существует целый ряд признаков того, что смартфон скоро придётся чинить или менять. Об этом в интервью. агентству ПРАЙМ рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Одним из негативных признаков она назвала частые зависания смартфона, медленный отклик на команды и сильный нагрев аккумулятора. При последнем факторе батарея активнее разряжается, телефон приходится чаще ставить на зарядку.

Если телефон нагревается даже в стадии покоя, то это серьёзный сигнал к срочной замене батареи, так как она может взорваться. Но в современных моделях всё чаще встречаются встроенные батареи, которые заменить нельзя, придётся покупать новый телефон, — пояснила эксперт.

Ранее эксперт назвал способы отключения нежелательной рекламы в телефоне. Звонки и сообщения от компаний, которые пользователю не интересны или уже стали неактуальными, можно отключить при помощи обратной связи — отписаться от рассылки.

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