Эксперт назвала настройки в смартфоне, которые лучше не трогать

https://static.news.ru/photo/715695c6-f310-11ea-b834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева заявила, что в смартфонах есть настройки, которые лучше не менять. По её словам, важно вообще не касаться настройки SIM-карты.

Неосторожными действиями пользователь гаджета может оставить себя без Интернета или потерять сеть. Вернуть же смартфон к заводским настройкам, по мнению эксперта, будет достаточно сложно без помощи специалиста, сообщает ПРАЙМ.

Нужно очень аккуратно действовать с подписками или платными услугами — не стоит пытаться их отключить, если они встроены в меню SIM-карты оператором. Также не стоит использовать режим разработчика для самостоятельных внесений изменений в функционал смартфона, — подчеркнула Тимофеева.

Последний режим создан для тонкой настройки смартфона, её делают на производстве. Внеся изменения, пользователь может получить гаджет, работающий со сбоями или не работающий совсем, отметила эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко объяснил значение букв в названиях смартфонов. По его словам, они не несут смысловой нагрузки, и нужны лишь для дифференциации линеек. Так, флагманами Samsung являются модели линеек Galaxy S и Galaxy Note. При этом Galazy Z считается экспериментально-имиджевой линейкой устройств со сгибающимся экраном.