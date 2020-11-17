Эксперт назвал выгоды от старого смартфона

https://static.news.ru/photo/3b711a68-2875-11eb-b65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин считает, что нет необходимости избавляться от старого смартфона. По его словам, гаджет ещё может пригодиться в быту.

Старый телефон можно использовать в качестве навигатора для автомобиля или в качестве видеорегистратора, системы видеонаблюдения/видеоняни. Также гаджет можно переделать под портативный телевизор, — пояснил Аверин в беседе с агентством ПРАЙМ.

Простым способом использования старого телефона может стать применение его в качестве пульта от телевизора. Следует лишь загрузить на устройство приложение, имеющееся у каждого стримингового сервера, и привязать к нему свою учётную запись, добавил эксперт.

Также гаджет можно переделать в музыкальную колонку или будильник. Потребуется только минимальный функционал, который есть у каждого смартфона.

Если вы всё же решили реализовать старый смартфон, то советую просмотреть интернет-сервисы для продажи вещей, предварительно изучив идентичные объявления, а затем выгодно продать гаджет, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт лаборатории практического анализа защищённости компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин заявил: в случае взлома смартфон с Android начинает без остановки взаимодействовать через Интернет с определёнными серверами. По его словам, данную активность сам пользователь гаджета может определить через мониторинг ресурсов ОС Android.