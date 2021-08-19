Назван способ ускорить работу смартфона

Когда телефон начинает медленнее работать, необходимо выполнить ряд действий по его ускорению. Основной способ — почистить кэш. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

В первую очередь стоит почистить кэш, так как объём давно просмотренной или прочитанной информации в приложениях занимает много места. Также стоит удалить ненужные или редко используемые приложения, — считает эксперт.

Ещё можно сохранить только нужные фото и видео либо перекинуть всё, что есть, на компьютер. И, наконец, неплохо было бы установить хороший антивирус и провести проверку всего телефона, отметил специалист.

После всех этих действий необходимо выключить устройство, а не перезагрузить. Это простое действие следует выполнять раз в несколько месяцев. Оно закрывает все возможные фоновые приложения и завершает их работу, тем самым ускоряется работа смартфона, подытожил Деев.

Ранее эксперт предсказал скорый отказ от смартфонов. Человечество перестанет пользоваться смартфонами через 10 лет. Мобильный телефон станет рудиментом, ему на смену придут новые технологии.