Эксперт назвал способ избежать слежки по смартфону

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Руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании «Инфосистемы джет» Дмитрий Каросанидзе рассказал, как можно полностью отключить отслеживание по геолокации в телефоне.

По мнению специалиста, единственным способом избежать слежки по смартфону является отключение батареи. Однако со многими современными телефонами этот способ уже не сработает, так как в них батарея встроена в устройство, сообщает экономическое агентство «Прайм».

Смартфон передаёт данные не только при отключенной геолокации, но и в выключенном состоянии. Он продолжает взаимодействовать с сетью и передавать информацию о местонахождении пользователя и силе сигнала от разных базовых станций. Эти данные попадают как к производителям устройств, так и к сотовым операторам — у них есть все возможности контролировать, где находится аппарат, — привели слова Дмитрия Каросанидзе в агентстве.

Он добавил, что в Китае изобрели специальные чехлы для телефона, которые помогут избежать отслеживания по геолокации, но они не могут дать гарантированной защиты от слежки. При этом эксперт пояснил, что включение авиарежима на смартфоне также не гарантирует, что местонахождение владельца не смогут вычислить.

Как сообщил Дмитрий Каросанидзе, лучший способ минимизировать отслеживание телефона — пользоваться кнопочным телефоном и доставать батарею при необходимости.

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