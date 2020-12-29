Эксперт назвал признаки взлома телефона

https://static.news.ru/photo/0a09eb66-4afe-11eb-a29e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что о признаках взлома смартфона может говорить его медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора, а также «зависание». По его словам, телефон чаще всего взламывают через скрытую установку вредоносного программного обеспечения.

Попадает такое ПО на телефон через Интернет или через проводное подключение к чужому компьютеру, например, при диагностике телефона в неофициальном сервисном центре, — отметил Мясоедов в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт предупредил, что после взлома единственным сигналом могут стать только уведомления от приложений, банков и социальных сетей. Позже смартфон станет подавать признаки взлома уже самостоятельно, начнутся перебои в его работе.

Если есть опасения, что телефон взломан, можно позвонить по горячей линии производителю или продавцу устройства. Там подскажут, где можно произвести надлежащую диагностику и очистить телефон, — добавил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заряжающееся устройство лучше на время разговора выключить из розетки или хотя бы перейти в режим громкой связи, посоветовал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. Опасность использования заряжающегося телефона связана с тем, что во время зарядки устройство сильно нагревается, особенно если смартфон находится в защитном чехле.