Эксперт назвал признаки превращения смартфона в «кирпич»

https://static.news.ru/photo/e7f0ac36-34fa-11eb-a6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что существует целый ряд признаков того, что смартфон вскоре выйдет из строя. По его словам, возникшие проблемы с гаджетом надо решать сразу, иначе повысится риск его «смерти».

Деформация смартфона — поломка корпуса или разбитое стекло — является вполне определённым признаком будущих неполадок, рассказал Щельцин в беседе с агентством ПРАЙМ. Он добавил, что «звоночком» следует считать и быстрый разряд аккумулятора, особенно на холоде и при поиске Сети. Нагревание смартфона без видимых причин также должно насторожить его владельца.

Эксперт считает достойными внимания «глюки» сенсорной панели, динамика или микрофона, а также деформацию фотографий и файлов при сохранении. Стоит беспокоиться и когда гаджет начинает терять связь или у него некорректно работают модули сотовой связи, Интернета, Wi-Fi или Bluetooth.

Все эти проблемы, как правило, связаны с физической или программной деформацией устройства. В большинстве случаев на старте такие проблемы решаемы, однако использование неисправного аппарата повышает вероятность превратить его в «кирпич», — подчеркнул Щельцин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт лаборатории практического анализа защищённости компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая заявила: скрыть в телефоне от посторонних глаз папку с приватными данными достаточно легко. Так, в смартфонах на ОС Android для этого можно воспользоваться диспетчером файлов (File Manager), считает эксперт.