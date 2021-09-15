Эксперт назвал место, куда следует положить телефон на ночь

Современные гаджеты не оказывают вредного воздействия на человека. Тем не менее степень их влияния на организм всё ещё до конца не изучена, поэтому спать рядом со смартфоном всё же не рекомендуется. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По словам эксперта, при сертификации устройства традиционно оценивается его воздействие на организм на расстоянии полуметра. Поэтому держать телефон следует на таком или большем расстоянии от головы.

Общее правило — не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе, чем на расстоянии одного метра, хотя бы полуметра, — отметил Ястребцев.

При этом в сельской местности расстояние между человеком и устройством должно быть больше, поскольку чем дальше от базовых станций, тем сильнее усиливается излучение.

Особенно следует уделить внимание правилу держать устройства подальше от себя во время сна людям с кардиостимуляторами: гаджет способен спровоцировать электромагнитные помехи и испортить работу прибора в сердце.

Не следует слишком близко соприкасаться с телефоном и во время бодрствования. Так, для разговоров эксперт рекомендует приобрести беспроводные наушники. От них также исходит излучение, но, по словам Ястребцева, оно не несёт никакого вреда организму.

Ранее сообщалось, что сотовые операторы в 2024 году завершат создание сетей 4G во всех населённых пунктах России с населением свыше одной тысячи человек.