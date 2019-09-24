https://static.news.ru/photo/56314b0e-deb4-11e9-9eb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Компания DisplayMate протестировала новинку iPhone 11 Pro Max. Экран смартфона получил наивысший балл A+ и был признан лучшим из существующих в индустрии.

По словам экспертов, iPhone 11 Pro Max обладает «впечатляющим дисплеем высшего уровня с идеальной калибровкой и производительностью». Он также обеспечивает значительно лучшую производительность экрана, чем другие конкурирующие смартфоны.

По сравнению с предшественником iPhone XS Max новинка показала значительные улучшения производительности по широкому спектру показателей, включая максимальную яркость, точность цветопередачи и отражательную способность экрана.

Дисплей Super Retina XDR установил два новых рекорда уровня яркости: он выдаёт 800 нит на солнце и до 1200 нит при просмотре контента с экстремальным динамическим диапазоном.

Ранее News.ru сообщил, что cпрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года.