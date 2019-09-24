Компания DisplayMate протестировала новинку iPhone 11 Pro Max. Экран смартфона получил наивысший балл A+ и был признан лучшим из существующих в индустрии.
По словам экспертов, iPhone 11 Pro Max обладает «впечатляющим дисплеем высшего уровня с идеальной калибровкой и производительностью». Он также обеспечивает значительно лучшую производительность экрана, чем другие конкурирующие смартфоны.
По сравнению с предшественником iPhone XS Max новинка показала значительные улучшения производительности по широкому спектру показателей, включая максимальную яркость, точность цветопередачи и отражательную способность экрана.
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