Денежные переводы появились в WhatsApp

Команда WhatsApp объявила о появлении в мессенджере функции денежных переводов. Нововведение пока доступно только пользователям из Бразилии.
Разработчики объяснили свой выбор страны тем, что там более десяти миллионов компаний в сфере малого и микробизнеса ведут бизнес прямо в мессенджере. В WhatsApp считают, что упрощение платежей может помочь привлечь больше фирм в цифровую экономику, открывая новые возможности для роста.
Помимо бизнес-аудитории переводы также стали доступны и обычным пользователям, которым сперва нужно ввести данные банковской карточки. Юзеры помогут отправить деньги через чат с помощью системы Facebook Pay. Для защиты от неавторизованных транзакций команда включила в платежи шестизначный PIN-код и разблокировку отпечатком пальца.
Для обычных пользователей
Ранее NEWS.ru рассказал, что WhatsApp тестирует несколько обновлений, которые затронут как дизайн, так и функционал приложения. В частности, изменится цвет так называемых «пузырей» сообщений в ночном режиме — планируется сделать их более светлыми и прозрачными вместо тёмно-зелёных, как в текущей версии мессенджера. Изменение затронет обе основные мобильные платформы — Android и iOS.
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