Денежные переводы появились в WhatsApp

https://static.news.ru/photo/5c9ff934-af0d-11ea-b7de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Команда WhatsApp объявила о появлении в мессенджере функции денежных переводов. Нововведение пока доступно только пользователям из Бразилии.

Разработчики объяснили свой выбор страны тем, что там более десяти миллионов компаний в сфере малого и микробизнеса ведут бизнес прямо в мессенджере. В WhatsApp считают, что упрощение платежей может помочь привлечь больше фирм в цифровую экономику, открывая новые возможности для роста.

Помимо бизнес-аудитории переводы также стали доступны и обычным пользователям, которым сперва нужно ввести данные банковской карточки. Юзеры помогут отправить деньги через чат с помощью системы Facebook Pay. Для защиты от неавторизованных транзакций команда включила в платежи шестизначный PIN-код и разблокировку отпечатком пальца.

Для обычных пользователей переводы будут бесплатными. С компаний WhatsApp будет брать сервисный сбор. Разработчики надеются, что в скором времени нововведение станет доступно в других странах.

Ранее NEWS.ru рассказал, что WhatsApp тестирует несколько обновлений, которые затронут как дизайн, так и функционал приложения. В частности, изменится цвет так называемых «пузырей» сообщений в ночном режиме — планируется сделать их более светлыми и прозрачными вместо тёмно-зелёных, как в текущей версии мессенджера. Изменение затронет обе основные мобильные платформы — Android и iOS.