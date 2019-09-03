https://static.news.ru/photo/c4df37da-cedf-11e9-a23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Внутренний документ пролил свет на даты выхода новых продуктов Apple. Три смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — должны поступить в продажу 27 сентября.

Новая версия операционной системы iOS 13 станет доступна пользователям 23 числа, а первое обновление 13.1 выйдет в октябре. Что касается Apple Watch, то производитель представит на презентации четыре новые модели умных часов.

В Купертино также готовят два новых iPad, обозначенных в документе как A2068 и A2198. Их выход ожидается в октябре, но анонс планшетов может состояться на отдельном мероприятии. A2068 позиционируется как бюджетный iPad, в то время как A2198 — Pro-версия. Оба девайса будут работать под управлением iPadOS 13, сообщает AppleInsider .

Остальные «яблочные» операционные системы (MacOS 10.15, iPadOS 13, watchOS 6 и tvOS), как и iOS 13, станут доступны 23 сентября.

Ранее News.ru сообщал, что ежегодная презентация Apple, на которой будут представлены новые iPhone, состоится 10 сентября в 20:00 по московскому времени.