В России стало в 53 раза больше пользователей VPN-сервисов

Количество пользователей сервисов VPN в России выросло в 53,5 раза с января по март 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе мобильного оператора Yota. Наиболее популярными приложениями стали OpenVPN и WireGuard.

Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на VPN-сервисы с 1 января по 3 апреля 2022 года. Всего с января по апрель доля тех, кто применяет VPN, увеличилась в 38 раз и составила 22,8% от общего числа клиентов Yota. К началу апреля пользователей таких приложений стало в 53,5 раза больше, чем в январе, — сообщили в пресс-службе компании.

Согласно данным оператора, рост числа пользователей VPN-сервисов начался с 21 февраля, самый большой скачок произошёл с 14 по 20 марта — на 11% по сравнению с предыдущей неделей. На пике — с 21 по 27 марта — трафик на VPN-приложениях увеличился в девять раз. За последнюю неделю марта клиентами Yota потрачено в 69 раз больше трафика на VPN-сервисы, чем в январе.

Лидером среди VPN-сервисов стал OpenVPN, с 28 марта по 3 апреля доля трафика приложения увеличилась до 55,9%. На втором месте оказался WireGuard (32%), на третьем — Surfshark VPN ( 6%).

В МТС также зафиксировали рост трафика VPN-сервисов, но отказались раскрывать данные.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что российские власти не будут преследовать граждан по закону за использование сервисов VPN. До этого он допускал возможность ограничения ресурсов, позволяющих обходить блокировку в Сети.

VPN-сервисы позволяют получить пользователям доступ к заблокированным в России соцсетям.