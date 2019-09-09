https://static.news.ru/photo/19c8940c-d2d8-11e9-ba98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Большинство российских пользователей (80%) не намерены покупать новые iPhone в 2019 году. При этом свыше половины юзеров (53%) назвали предполагаемые цены топовых моделей (70 и 90 тыс. рублей) сумасшедшими.

Почти треть респондентов (30%) считает стоимость завышенной, и только 7% называют её адекватной. Самая ожидаемая функция линейки 2019 года — большая ёмкость аккумулятора. Её ждут 64% опрошенных. На втором месте с результатом 49% расположилась быстрая зарядка и адаптер в комплекте, на третьем с 44% — слот под две SIM-карты в версии для России.

Самыми удачными «яблочными» смартфонами россияне назвали модели 5/5S (28%), 4/4S (22%) и 3G/3Gs (7%). Антирейтинг возглавили 5C (16%), 8 (10%) и 6/6S (6%). Данные получены в результате двух опросов Hi-Tech Mail.ru.

О том, что следует ждать от «яблочных» смартфонов 2019 года, читайте в специальном материале News.ru.