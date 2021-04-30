Большинство AirPods в России оказались поддельными

https://static.news.ru/photo/3ef99846-a9c0-11eb-a061-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Из тысячи наушников AirPods, доступных на российском рынке, 80% оказались поддельными. Это выяснили эксперты сервиса по продаже подержанной техники Apple, передаёт Ferra.

Авторы исследования отметили , что продавцы фейковой техники покупают гаджет примерно за 3 тысячи рублей, а потом перепродают его за 17 тысяч рублей. Таким образом они зарабатывают почти 600% от вложений.

При этом мало кто может отличить поддельные наушники от оригинальных. Они выглядят так же, подключаются к iPhone с тем же эффектом. Даже серийный номер не может быть гарантией происхождения устройства. Разница заметна только в качестве звука и работе шумоподавления.

Эксперты рекомендуют покупать устройства Apple только у официальных реселлеров компании.

Ранее в компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, рассказали, что в преддверии длинных майских выходных был зафиксирован резкий рост мошеннических ресурсов по подбору дешёвых авиабилетов. В апреле выявлено 50 таких сайтов, тогда как в марте — ни одного.

В апреле эксперты выявили 50 таких фишинговых страниц по продаже авиабилетов, тогда как за весь 2020 год было зафиксировано 56 таких ресурсов, в январе 2021-го — девять, в феврале — пять, а в марте — ни одного.