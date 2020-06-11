Apple зарегистрировала девять новых iPhone

https://static.news.ru/photo/f320ebaa-abdb-11ea-8ffe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Компания Apple зарегистрировала девять невыпущенных моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Реестр Евразийской Экономической Комиссии

Новые «яблочные» смартфоны используют ранее неизвестные идентификаторы моделей A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411. Исходя из данных, первые два номера, вероятно, относятся к двум более доступным моделям, тогда как другие версиями моделей высокого класса. Все перечисленные устройства работают под управлением iOS 13.

Реестр Евразийской Экономической Комиссии

В дополнение к новым iPhone компания также зарегистрировала ранее неизвестную модель Mac с идентификатором A2330 и работающей на MacOS 10.15 Catalina.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple готовится объявить о переходе на собственные основные процессоры на компьютерах Mac на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2020.