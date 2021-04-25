Apple выпустила обновления iOS 14.5 и iPadOS 14.5

https://static.news.ru/photo/e0470e82-ff2e-11ea-b2d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Apple представила общедоступные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5. Об этом сообщают «Известия».

По имеющимся данным, в обновлённых версиях операционных систем пользователям стала доступна , в частности, поддержка контроллеров Xbox Series X и PlayStation 5. Также появилась функция разблокировки смартфона при помощи умных часов Apple Watch.

Кроме того, в новых ОС заработали новые правила конфиденциальности для приложений в App Store. В частности, разработчики не смогут получить данные пользователя, используемые для рассылки рекламы.

Ранее эксперты из Дармштадтского технического университета в Германии выяснили, что устройства Apple с системой AirDrop (iPhone и iPad) имеют уязвимость, при помощи которой злоумышленники могут получить доступ к данным владельца гаджета.