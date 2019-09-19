https://static.news.ru/photo/c18f028e-db02-11e9-94c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Компания Apple объявила о выпуске новой версии мобильной операционной системы iOS 13. Её могут загрузить владельцы смартфонов iPhone SE, 6s/6s Plus и более новых моделей.

iOS 13 добавила ночную тему, кнопку Sign in with Apple для регистрации в приложениях и на сайтах, возможность непрерывного ввода текста, функцию Audio sharing, а также объединила «Найти iPhone» и «Найти Друзей» в «Локатор».

Кроме того, компания запустила игровой сервис Apple Arcade, который предложит подписчикам свыше 100 эксклюзивных игр.

Ранее News.ru рассказал, что предзаказ на новую линейку смартфонов Apple стартовал в России. Пользователям предоставляются три устройства на выбор: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.