Стала известна стоимость Apple Vision Pro в России Apple Vision Pro в России продается за 900 тысяч рублей

Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro, разработанная в США, уже появилась в России. Цена устройства в РФ достигает 900 тысяч рублей, что существенно превышает стоимость в американских магазинах, как показал обзор корреспондента NEWS.ru, изучившего предложения на торговых площадках России.

Apple Vision Pro, позволяющая любому погрузиться в мир дополненной реальности, появилась в продаже в США 2 февраля. В среднем ее цена в различных опциях и на разные устройства составляет от 318 до 355 тысяч рублей.

В российских же магазинах новинка стоит в несколько раз больше, а сроки доставки указаны далеко не везде. Например, в CDEK.Shopping ее можно купить по цене от 499 до 557 тысяч рублей, на «Яндекс Маркете» — за 900 тысяч рублей, на Ozon — за 577–642 тысячи рублей, а на Avito — от 390 до 850 тысяч рублей. В ближайшее время, как отмечают торговые площадки, ожидается увеличение предложений, что, в свою очередь, повлечет удешевление предложений.

Ранее сообщалось, что разработчики iPhone 16 Pro увеличат объем встроенной памяти до двух терабайтов, но скорость обработки данных станет ниже. Причиной станет переход с нынешнего стандарта накопителя TLC на QLC.