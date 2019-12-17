https://static.news.ru/photo/5faf0ade-6864-11e9-adcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Компания Apple удалила из онлайн-магазина App Store приложение Rewound. Оно позволяло пользователям iPhone превратить смартфон в iPod classic благодаря виртуальной симуляции пользовательского интерфейса и дизайна устройства.

my iPhone is now an iPod pic.twitter.com/3EXQKVmxvS — Tom Warren (@tomwarren) December 10, 2019

По словам авторов Rewound, Apple отключила приложение, потому что оно копировало дизайн iPod и взимало плату за функции Apple Music, в связи с чем люди могли принять программу за «яблочный» продукт.

На момент удаления программы её скачали более 170 тысяч пользователей, и, как отметил разработчик Rewound Луи Анслоу, он постарается вернуть приложение в App Store. Тем временем автор при поддержке краудфандинговой платформы GoFundMe также планирует начать разработку веб-приложения продукта, а также версии для Android.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple судится с бывшим дизайнером процессоров iPhone и iPad Джерардом Уильямсом III. В иске утверждается, что разработчик нарушил договор, поскольку основал фирму Nuvia, оставаясь сотрудником «яблочной» компании.