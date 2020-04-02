Apple Store раскрыл название нового iPhone

Упоминание новой модели iPhone появилось в онлайн-магазине Apple Store. Производитель добавил в каталог защитное стекло Belkin InvisiGlass Ultra для iPhone 7, 8 и, самое главное, SE.
Literally on Appleâs website— Jon Prosser (@jon_prosser)
https://t.co/Rrqrlxx34R pic.twitter.com/J2CDyMtDBC April 3, 2020
По данным инсайдеров, новый бюджетный смартфон будет иметь дизайн, аналогичный вышеупомянутым моделям.
Источник 9toMac
Бюджетный смартфон также может получить 4,7-дюймовый LCD-экран, сканер отпечатков Touch ID, встроенный в кнопку «Домой», процессор A13, как у линейки 2019 года, и основную камеру с одним объективом.
Apple также косвенно подтвердила разработку другого девайса — устройства для отслеживания предметов AirTag. Его упоминание пользователи нашли в обучающем видео, которое компания поспешила удалить.
AirTags confirmed in Apple's own video!— Max Weinbach (@MaxWinebach)
pic.twitter.com/3rvfQMCHBZ April 2, 2020
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple адаптировалась к удалённой работе в условиях пандемии COVID-19. Компания разрешила отдельным сотрудникам разрабатывать ранние прототипы будущих продуктов из дома.
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