Apple Store раскрыл название нового iPhone

https://static.news.ru/photo/4926525c-7576-11ea-9c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Упоминание новой модели iPhone появилось в онлайн-магазине Apple Store. Производитель добавил в каталог защитное стекло Belkin InvisiGlass Ultra для iPhone 7, 8 и, самое главное, SE.

По данным инсайдеров, новый бюджетный смартфон будет иметь дизайн, аналогичный вышеупомянутым моделям.

Источник 9toMac полагает , что Apple анонсирует iPhone SE сегодня, 3 апреля. Устройство должно выйти в трёх цветовых вариациях (белой, чёрной и красной) и будет доступно в версиях на 64, 128 и 256 Гб.

Бюджетный смартфон также может получить 4,7-дюймовый LCD-экран, сканер отпечатков Touch ID, встроенный в кнопку «Домой», процессор A13, как у линейки 2019 года, и основную камеру с одним объективом.

Apple также косвенно подтвердила разработку другого девайса — устройства для отслеживания предметов AirTag. Его упоминание пользователи нашли в обучающем видео, которое компания поспешила удалить.

AirTags confirmed in Apple's own video! pic.twitter.com/3rvfQMCHBZ — Max Weinbach (@MaxWinebach) April 2, 2020

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple адаптировалась к удалённой работе в условиях пандемии COVID-19. Компания разрешила отдельным сотрудникам разрабатывать ранние прототипы будущих продуктов из дома.