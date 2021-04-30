Apple случайно раскрыла дату начала продаж новых гаджетов

https://static.news.ru/photo/b785e332-a9d9-11eb-8598-96000091f725_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи нашли в метаданных официального сайта Apple указание на дату начала продаж новых iPad Pro, iMac и Apple TV 4K. Эту информацию подтвердили несколько инсайдеров, один из которых — Джон Проссер, передаёт ArsTechnica.

Позднее Apple удалила эти сведения из скрытых метаданных сайта.

Кроме того, магазин John Lewis, официально продающий «яблочные» продукты, опубликовал анонс новых планшетов с надписью: «Доступно 21 мая 2021 года».

Новые девайсы представили на последнем Apple Event. По время презентации начало продаж назначили на вторую половину мая, но точную дату не назвали.

Новый iPad Pro можно будет купить за 77–106 тысяч рублей, iMac будут продавать по цене от 130 тысяч рублей, а Apple TV — от 16 тысяч рублей.

Другие продукты, которые показали на весеннем мероприятии (AirTags и фиолетовый iPhone 12) уже поступили в продажу.

Ранее в социальных сетях появилась фотография задней панели смартфона iPhone 13 mini, который должен выйти в июне. На изображении виден телефон голубого цвета. По картинке можно сделать вывод, что устройство не получит серьёзных преобразований сзади.

Самым крупным изменением станет новое расположение линз камеры, которые теперь будут размещаться не вертикально друг под другом, а по диагонали. Сам модуль сохранит квадратную форму, но получит новую конструкцию, которая позволит устанавливать более крупные линзы.