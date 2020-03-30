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Apple адаптировалась к удалённой работе в условиях пандемии COVID-19. Компания разрешила отдельным сотрудникам разрабатывать ранние прототипы будущих продуктов из дома.

Общение инженеров для избежания утечек ведётся через FaceTime, Slack и Webex. Сейчас купертинцы работают над обновлёнными HomePod, Apple TV, бюджетными iPad, новыми Apple Watch и iMac, а также над iOS 14 и следующей версией macOS, сообщает Bloomberg.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple продолжает готовиться к осеннему релизу новой линейки iPhone с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Производитель придерживается прежнего графика отчасти потому, что массовое производство аппаратов начнётся не раньше лета.