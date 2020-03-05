https://static.news.ru/photo/7a0e1f1a-5ebc-11ea-8438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Компания Apple разрешила использовать push-уведомления в приложениях для отправки рекламы.

Сам владелец «яблочного» устройства должен дать согласие на получение подобных сообщений. При этом пользователи также должны иметь возможность отказаться от объявлений.

Ранее компания запрещала использовать уведомления для «рекламы, рекламных акций или прямого маркетинга». Но за последние два года сама Apple дважды нарушила правила магазина приложений App Store — за подобные действия приложения других компаний могли быть забанены или лишены возможности отправлять push-уведомления, поэтому оба раза Купертино подвергалось резкой критике, сообщает The Verge.

Ранее Netflix, Amazon и Apple объявили, что не будут принимать участия в одном из самых известных американских кинофестивалей South by Southwest (SXSW) в 2020 году. Это связано с распространением коронавируса в мире, писал NEWS.ru.