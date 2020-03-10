https://static.news.ru/photo/c85d0706-62b0-11ea-ab68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Apple обновила правила ухода за собственными устройствами на фоне ситуации со вспышкой коронавируса. Разработчики разрешили использовать влажные и дезинфицирующие салфетки для протирания девайсов.

Используя салфетки с 70-процентным изопропиловым спиртом или дезинфицирующие салфетки Clorox, вы можете аккуратно протереть твердые непористые поверхности вашего продукта Apple, такие как дисплей, клавиатура или другие внешние поверхности. Не используйте отбеливатель. Избегайте попадания влаги в любые отверстия и не погружайте ваш продукт Apple в чистящие средства. Не используйте на тканевых или кожаных поверхностях, — говорится в обновлённых правилах.

Ранее Apple не рекомендовала использовать какие-либо чистящие средства, предупреждая, что химические вещества могут повредить олеофобное покрытие дисплеев iPhone и iPad. Сейчас в «чёрном списке» компании находятся аэрозоли, аммиак, средства для мытья окон, перекись водорода, отбеливатель, сжатый воздух и абразивные материалы.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple опубликовала новый ролик из серии «Снято на iPhone» — пятичасовой фильм-экскурсию об Эрмитаже, снятый без склеек на топовой версии последней модели «яблочного» смартфона.

Над фильмом работали несколько сотен человек. Режиссёром выступила Арсинья Гог, оператором-постановщиком — Давид Хайзников. В фильме представлены 45 залов и порядка 600 произведений искусства