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Компания Apple планирует выпустить в 2020 и 2021 году шесть продуктов с mini-LED экранами. Среди них — планшеты iPad Pro (2,9 дюймов), iPad (10,2 дюйма) и iPad mini (7,9 дюймов), ноутбуки MacBook Pro (14,1 и 16 дюймов) и 27-дюймовый iMac Pro.

Информацией поделился известный аналитик Мин-Чи Куо. По его словам, iMac Pro‌ выйдет в четвёртом квартале 2020 года, а 7,9-дюймовый iPad mini — в течение года. Даты выхода других устройств аналитик не уточнил.

При этом вспышка коронавируса, ударившая по IT-индустрии в начале 2020 года, не повлияет на процесс исследований и разработки mine-LED дисплеев, считает Куо.

Ранее Куо поделился прогнозом относительно объёмов производства iPhone. Эксперт считает, что не стоит ждать значительных сдвигов в процессе до второго квартала 2020 года, писал NEWS.ru.