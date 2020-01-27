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Американская компания Apple планирует получить патентную заявку на моноблок iMac со стеклянным корпусом.

По данным Patently Apple, корпус у устройства сплошной. Ниже монитора располагается клавиатура и тачпад. В патенте также указан вариант без встроенной клавиатуры. К одному из вариантов моноблока можно подключить MacBook.

В документации указано , что корпус устройства может быть из прозрачного или непрозрачного стекла, а также включать полупрозрачные элементы.

Как писал NEWS.ru, компания Apple планирует в феврале запустить массовое производство бюджетной версии iPhone. Презентация намечена на март 2020 года. Устройства, по предварительной версии, будут носить названия iPhone SE 2 или iPhone 9. Гаджеты могут получить сканер отпечатков пальцев, а также 4,7-дюймовый LCD-экран.

Ранее Павел Дуров назвал iCloud инструментом наблюдения. Предприниматель напомнил, что Apple отказалась от планов сквозного шифрования. Это связано с требованиями ФБР, которые видят в нём угрозу для проведения расследований.