https://static.news.ru/photo/6fcc47ee-5ec5-11ea-9647-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Apple предупредила работников розничных магазинов Apple Store о нехватке отдельных деталей iPhone и смартфонов на замену. Дефицит продлится от двух до четырёх недель.

Причиной нехватки запчастей и устройств стал сбой в цепочке поставок, вызванный вспышкой коронавируса COVID-19 в Китае и дальнейшей приостановкой работы заводов.

Сотрудники Apple Store в случае повреждения iPhone могут заменить отдельную деталь устройства (экран или камеру). Но если аппарат не подлежит ремонту, компания чаще всего выдаёт специальный смартфон на замену с повторно использованными в нём запчастями.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple временно закроет магазин Apple Oriocenter в провинции Бергамо, Италия. Причиной этого стало распространение коронавируса COVID-19 в стране, где сейчас наблюдается самая сильная вспышка в Европе.