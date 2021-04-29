Apple предупредила о грядущем дефиците своих гаджетов

https://static.news.ru/photo/f6c3a632-a8f4-11eb-8f31-96000091f725_660.jpg Фото: Niyi Fote via www.imago-images.de/Global Look Press

Дефицит полупроводников, из-за которого возникли проблемы с поставками микросхем, достиг Apple. Гендиректор корпорации Тим Кук и её финансовый директор Лук Маэстри предупредили, что продажи «яблочных» устройств в третьем квартале текущего финансового года будут ограничены, передаёт Bloomberg.

По их словам, проблема больше всего повлияет на iPad и Mac. Эти продукты хорошо продавались во время локдаунов, но запас устройств пополнялся за счёт опустошения запасов компонентов. При этом в следующем отчётном периоде в Купертино могут недосчитаться $3–4 млрд.

Представители корпорации отметили , что проблемы коснутся чипов, которые производятся по старым технологическим процессам. Новые 5-нанометровые компоненты, такие как A14 и M1, будут в достаточном количестве, считают в Apple.

Накануне финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что корпорация не надеется на решение проблем с поставками консолей PlayStation 5 в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года. Дефицит консолей также возник из-за недостатка полупроводников.

Финансовый директор Microsoft Эми Худ также заявляла, что в компании не ждут разрешения дефицита на консоли нового поколения Xbox Series S|X в ближайшее время.