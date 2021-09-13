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Apple представит новые гаджеты на ежегодной осенней конференции

02:02, 14 сентября 2021
Apple представит новые гаджеты на ежегодной осенней конференции Фото: pixabay.com
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Во вторник. 14 сентября, компания Apple представит свои очередные новинки. Пользователи ожидают, что это будет новый смартфон iPhone 13, часы и наушники. Презентация пройдёт на сайте компании.

Apple проводит несколько презентаций за год. В период пандемии они проводятся в онлайн-формате. Очередная, как ожидается, будет посвящена новому поколению смартфонов, седьмому поколению часов и новым наушникам AirPods. При этом главной звездой должен стать iPhone 13, представленный в трёх модификациях: стандартном, iPhone 13Pro и iPhone 13 mini. По информации специализированных изданий, новый iPhone 13 и iPhone 13 mini получfт увеличенный объём внутренней памяти — 128GB, 256GB и 512GB — что в два раза больше, чем у гаджетов предыдущего поколения. В свою очередь, для модификаций iPhone 13Pro и iPhone 13ProMax к трём вышеупомянутым версиям добавится также вариант с объёмом памяти в 1TB.

По данным Forbes, увеличение объёма памяти устройства может значительно увеличить его стоимость.

Другие обновления, по имеющимся данным, коснутся камер, увеличения емкости батареи, нового спутникового соединения и ряда других аспектов. По мнению аналитиков, продажи компании продолжат расти, однако любителям новинок, скорее всего, придётся набраться терпения. В Apple уже заявили о том, что в четвёртом квартале ожидают трудности с поставками и особенно это коснётся iPhone и iPad.

В свою очередь, Bloomberg прогнозирует проведение ещё одной презентации до конца текущего года, на которой Apple представит компьютеры Mac iPad.

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