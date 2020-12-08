Apple представила накладные наушники AirPods Max за 63 тысячи рублей

https://static.news.ru/photo/aacedec6-3965-11eb-ae01-fa163e074e61_660.jpg Фото: apple.com

Компания Apple представила наушники AirPods Max. Первые накладные наушники от корпорации будут стоить 62 990 рублей.

Модель оснащена поддержкой активного шумоподавления, оснащена оснащено адаптивным эквалайзером и технологией пространственного аудио, что позволяет звуку следовать за движением головы, сообщает URA.ru.

При этом, благодаря колёсику Digital Crown, пользователь сможет управлять воспроизведением треков. Кроме того, наушники могут вызывать Siri и отвечать на звонки. В комплекте к ним идёт чехол Smart Case.

В продаже AirPods Max появятся с 15 декабря. Она будет стоить 62 990 рублей, что почти соответствует цене на iPhone 12 mini.

Как писал NEWS.ru, себестоимость топового смартфона iPhone 12 Pro — $406 (30 600 рублей), а iPhone 12 — $373 (чуть более 28 тысяч рублей). В России эти аппараты стоят $1322 и $889, то есть 79 990 за базовую модель и 99 990 рублей за флагман.

Эксперты из Японии сообщили, что самое дорогое в аппарате — OLED-матрица, она стоит $70. Цена на чипсет Apple A14 Bionic составляет около $40, флэш-памяти за $19, фотосенсоров — $5,5–7,4. Отмечается, что некоторые из комплектующих производят Samsung и Sony.