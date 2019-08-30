https://static.news.ru/photo/f53f3ca6-caf0-11e9-9c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Jaitner/Global Look Press

Apple объявила о запуске новой программы ремонта. Компания предоставит независимым мастерским фирменные детали для iPhone, инструменты, программы обучения, инструкции по ремонту и возможности диагностики, доступные авторизованным поставщикам услуг.

Пользователям нужна уверенность в качественном ремонте. Мы убеждены, что самый надёжный ремонт могут выполнить квалифицированные специалисты с использованием подлинных запчастей, которые были надлежащим образом разработаны и тщательно протестированы, — сказал главный операционный директор Apple Джефф Уильямс.

Apple не будет взимать плату с ремонтных центров за участие в программе, но в них должен работать хотя бы один сертифицированный «яблочный» специалист по ремонту, передаёт «Свободная пресса» .

Программа запускается в США и вскоре будет расширена на другие страны.

Ранее News.ru рассказал, что Apple объявила дату осенней презентации, в рамках которой компания представит новые модели iPhone.

