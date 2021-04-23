Apple порекомендовала не использовать AirTag для слежки за людьми

https://static.news.ru/photo/868c5a60-a450-11eb-9c22-96000091f725_660.jpg Фото: apple.com/ru/airtag

Корпорация Apple уточнила сценарии использования метки для определения местоположения AirTag. Разработчики порекомендовали не использовать девайс для слежки за людьми, так как он защищает конфиденциальность.

Вице-президент Apple по международному маркетингу Каян Дрэнс рассказала , что инженеры в Купертино на аппаратном уровне защитили устройство от намеренной слежки. Так, если кто-то попытается отследить местонахождение человека через метку, которой не владеет, iPhone сообщит жертве, что рядом находится чужой AirTag.

Кроме того, в Apple порекомендовали родителям отказаться от слежки за детьми при помощи нового устройства. Для этих целей компания советует использовать функционал умных часов Apple Watch.

AirTag показали на Apple Event 20 апреля. Устройство предназначено для поиска потерянных вещей. Также в рамках мероприятия показали новый моноблок iMac с собственным процессором компании M1.

Устройство с экраном в 24 дюйма с поддержкой True Tone получит объёмный звук Dolby Atmos. Кроме того, моноблок оборудуют тремя микрофонами с системой шумоподавления, а также шестью динамиками. Разработчики обещают, что качество записи звука на компьютере не уступит студийному.

Кроме того, в Купертино представили новый планшет iPad Pro на том же чипе M1. Устройство будет продаваться в двух вариантах — с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым экраном Liquid Retina XDR. Планшеты оснастили новым mini-LED-экраном, а также широкоугольной передней камерой с функцией «В центре внимания», которая позволяет распознавать и отслеживать человека в кадре. Кроме того, iPad Pro получил поддержку технологии 5G.