Apple показала новейшие модели компьютеров Apple показала MacBook Pro с процессором M2 Pro и M2 Max и новый Mac mini

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MacBook Pro

Apple анонсировала новые модели компьютеров на базе ARM-процессоров — MacBook Pro и Mac mini, следует из сообщения на сайте корпорации. Новые ноутбуки поддерживают Wi-Fi 6E, они также оснащены обновленным разъемом HDMI с возможностью передачи видео разрешением 8К и обладают рекордной автономностью до 22 часов.

MacBook Pro оснащены процессорами M2 Pro и M2 Max. Компьютеры вышли с экранами диагональю 14 и 16 дюймов. Согласно тексту релиза, чип M2 Pro имеет до 12 ядер и поддерживает до 32 гигабайт оперативной памяти. Чип M2 Pro Max получил графический процессор с 38 ядрами и поддержку до 96 гигабайт оперативной памяти.

Стоимость MacBook Pro на базе M2 Pro составит $1999 (около 138 тысяч рублей), модели на базе M2 Max — $3099 (около 214 тысяч рублей).

Apple также показала обновленный Mac mini. Релиз данного компьютера состоятся в двух версиях — с процессором M2 и M2 Pro. Стартовая модель с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти обойдется в $599 (около 42 тысяч рублей). Версия с чипом M2 Pro, оснащенная 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти, будет стоить $1299 (около 90 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что Apple намерена с 2024 года использовать экраны собственного производства на мобильных устройствах. Предположительно, этот шаг необходим компании для снижения зависимости от партнеров в лице Samsung и LG.