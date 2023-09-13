Apple показала iPhone 15: что с разъемом, какая цена, привезут ли в Россию Компания Apple представила новое поколение iPhone 15

Фото: apple.com

Американская корпорация Apple представила линейку смартфонов iPhone 15 и новые девайсы в рамках ежегодной осенней презентации. Компания отказалась от разъема Lightning в пользу Type-C. Что еще известно о гаджетах?

Каким будет iPhone 15

iPhone 15 получил такой же Dynamic Island вверху экрана, как у прошлогодних моделей iPhone Pro. По словам производителя, новый процессор S9 будет мощнее предыдущего на 50%. Кроме того, Apple отказалась от разъема Lightning в пользу Type-C.

Устройство будет доступно в пяти цветах: розовый, черный, белый, желтый и светло-зеленый. Корпус гаджета выполнен из алюминия с закругленными гранями, спереди и сзади стекло. iPhone 15 обладает двумя размерами — экранами на 6,1 и 6,7 дюймов. Максимальная яркость дисплеев — 2000 нит.

В линейке смартфонов четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Они оснащены титановым корпусом и самым быстрым процессором A17 Pro. В базовых моделях iPhone 15 и 15 Pro есть окошечко Dynamic Island. Смартфоны сделаны на базе чипа A16 Bionic, получили новую камеру с основным модулем на 48 мегапикселей, она способна поддерживать пятикратный зум. В Apple также доработали качество голосовой связи: теперь нейросеть обеспечивает активное шумоподавление и выделение звука голоса на общем фоне. А iPhone 15 Pro получил настраиваемую кнопку Action Button вместо переключателя бесшумного режима.

Помимо этого, разработчики добавили новую функцию: теперь, соединив указательный и большой пальцы, можно будет отклонить вызов, отключить будильник и листать страницы.

Цены в США начинаются от $799 для iPhone 15 и от $899 для iPhone 15 Plus. Продажи должны стартовать 22 сентября.

Когда iPhone 15 появится в России

Официально iPhone в Россию не доставляют, поэтому покупателям придется ждать параллельного импорта. В небольших магазинах смартфоны, по прогнозам экспертов, появятся до конца года. Крупным ретейлерам может потребоваться больше времени, сообщает mentoday.ru.

По информации appleinsider.ru, первым в стране принимать предварительные заказы на iPhone 15 начал МТС. Оператор предлагает покупателям внести 50 тысяч в качестве предоплаты, а остальную сумму доплатить по факту появления смартфона в рознице. Однако неясно, сколько именно придется доплачивать. Сроки поставок тоже пока неизвестны.

Ozon рассчитывает на своих партнеров, не планируя везти iPhone в числе первых самостоятельно. Руководство маркетплейса отметило, что собирается открыть предзаказ на новинки Apple. Точной даты появления аппаратов у себя на площадке Ozon не раскрывает.

При этом «Яндекс Маркет» сообщил, что покупатели смогут сделать предзаказ и получить смартфон через несколько дней после мирового старта продаж.

«Покупатели смогут сделать предзаказ и получить свой смартфон через несколько дней после мирового старта продаж. На текущий момент на маркетплейсе нет таких предложений. Если они будут появляться до презентации, они будут проверяться и скрываться службой контроля качества маркетплейса», — приводит Forbes слова представителей компании.

Эксперт по технологиям Николай Турубар заявил «Вечерней Москве», что стоимость нового смартфона в России будет на порядок выше, чем в других странах.

«Касательно стоимости: для наших соотечественников она будет на порядок выше, чем для европейцев и американцев. Почему-то у Apple всегда была такая политика в отношении русских пользователей. И это не было связано никогда с геополитической обстановкой. Они были уверены, что наши граждане способны платить больше», — сказал он.

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