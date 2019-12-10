https://static.news.ru/photo/f3faddfa-1b54-11ea-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Jaitner/dpa/Global Look Press

Apple решила судиться с бывшим дизайнером процессоров iPhone и iPad Джерардом Уильямсом III. В иске утверждается, что разработчик нарушил договор, поскольку основал фирму Nuvia, оставаясь сотрудником «яблочной» компании.

Apple также обвиняет Уильямса в том, что до увольнения он пытался переманить у работодателя некоторых специалистов и пытался всячески скрыть этот факт. Он избегал общения по электронной почте и вместо этого звонил соискателям или просил своих коллег по Nuvia связываться с потенциальными работниками от его имени.

В Купертино считают, что действия дизайнера, «конкурирующего с Apple и одновременно работающего на Apple, ставят под угрозу годы напряжённой работы сотен людей и вложенные миллионы долларов».

Уильямс поспешил оспорить версию Apple и привёл контраргумент — у компании нет юридического права предъявлять ему иск, потому что антиконкурентные положения в его контракте шли вразрез с законодательством Калифорнии. Разработчик также утверждает, что личные текстовые сообщения между ним и коллегами были получены незаконно.

Чтобы ещё больше запугать любого нынешнего сотрудника Apple, который может осмелиться подумать об уходе из Apple, иск Apple показывает, что она отслеживает и проверяет телефонные записи и текстовые сообщения своих сотрудников, вторгаясь в личную жизнь, — говорится в поданном Уильямсом документе.

Дизайнер проработал в Apple девять лет и покинул компанию в феврале 2019 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple официально возвращается на международную выставку потребительской электроники CES в Лас-Вегасе CES. Последний раз компания участвовала в ней в 1992 году.