https://static.news.ru/photo/eb81f8e6-df83-11e9-8013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Компания Apple выпустила обновление iOS 13.1 для своих смартфонов. Однако российские пользователи не обнаружили заявленную активацию чипа U1 в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Новинка с помощью технологии сверхширокой полосы позволяет в кратчайшее время обнаруживать ближайшие устройства для передачи данных по AirDrop. Для российского региона данная особенность оказалась не предусмотрена.

Судя по сайту Apple , чип U1 также неактивен в Белоруссии, на Украине и в Казахстане.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что его ведомство просит ускорить принятие нормативных актов к закону, регламентирующему деятельность онлайн-кинотеатров. Очередные ограничительные меры связаны с тем, что с ноября в РФ начнёт работу стриминговый сервис Apple TV+, писал News.ru.