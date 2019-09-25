Компания Apple выпустила обновление iOS 13.1 для своих смартфонов. Однако российские пользователи не обнаружили заявленную активацию чипа U1 в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Новинка с помощью технологии сверхширокой полосы позволяет в кратчайшее время обнаруживать ближайшие устройства для передачи данных по AirDrop. Для российского региона данная особенность оказалась не предусмотрена.
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Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что его ведомство просит ускорить принятие нормативных актов к закону, регламентирующему деятельность онлайн-кинотеатров. Очередные ограничительные меры связаны с тем, что с ноября в РФ начнёт работу стриминговый сервис Apple TV+, писал News.ru.