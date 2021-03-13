Apple отказалась выплачивать россиянам награду за взлом Face ID

https://static.news.ru/photo/622f921e-84ba-11eb-a5de-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Apple отказывается выплачивать вознаграждение в $1 млн за взлом Face ID, на которое претендуют двое жителей Екатеринбурга.

Корпорация обещала выплатить награду тому, кто взломает Face ID на любом из её устройств. У екатеринбуржцев это получилось с iPad. Гаджет, принадлежащий одному из них, разблокировался, когда его взял в руки другой. Владелец планшета лицо своего приятеля в систему защиты устройства не вносил, тем не менее гаджет счёл его «за своего».

Молодые люди позвонили в представительство корпорации и рассказали о произошедшем. В Apple предположили, что причина не в Face ID, а в самом устройстве, и порекомендовали просто перенастроить его. Екатеринбуржцы уверены во взломе и собираются добиваться обещанного приза, сообщает Life.

Ранее NEWS.ru писал, что iPhone и iPad получат функцию защиты данных пользователей. Она появилась в бета-версиях iOS 14.5 и iPadOS 14.5. Пользователи устройств смогут установить запрет на отслеживание данных в приложениях и в Интернете. После этого их не будет беспокоить персонализированная реклама.