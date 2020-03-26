https://static.news.ru/photo/255a318e-6f33-11ea-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Huebner/Blatterspiel /Global Look Press

Компания Apple рассматривает возможность переноса даты релиза новой линейки iPhone с поддержкой 5G. Поводом к этому послужила пандемия коронавируса, которая угрожает глобальному спросу и нарушает график разработки «яблочных» продуктов компании.

По словам трёх человек, знакомых с планами Apple, в компании прошли внутренние переговоры о возможности отсрочки запуска смартфона на несколько месяцев. Источники также утверждают, что сентябрьский релиз может быть отменён из-за проблем в цепочке поставок.

Помимо ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация значительно снизит заинтересованность потребителей в обновлении своих телефонов, что может привести к прохладному приёму первого iPhone с 5G. А им нужно, чтобы устройство стало хитом, — передаёт Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

В начале года компания начала агрессивную подготовку к выпуску iPhone 5G, поручив поставщикам подготовиться к производству до 100 млн единиц новых устройств и разрабатывая четыре различные модели смартфонов.

Сейчас Apple внимательно следит за вспышками заболевания коронавирусом в США и Европе, на которые приходится более половины продаж, и оценивает необходимость задержки. Источники полагают, что окончательное решение компания примет не позднее мая из-за нестабильной ситуации в мире.

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