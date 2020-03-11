https://static.news.ru/photo/b8b9d29a-6385-11ea-b228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Apple решила отложить мартовскую презентацию, на которой компания должна была представить бюджетный iPhone SE 2 и iPad Pro с тройной камерой. В Купертино задумались о целесообразности сбора гостей в Apple Park на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19.

Основным фактором отмены ивента, запланированного на 31 марта, стал запрет на проведение мероприятий, в которых участвуют более 1000 человек, в округе Санта-Клара, где расположена штаб-квартира Apple. Ограничение, связанное с COVID-19, действует до 1 апреля. Задержки «в производстве двух основных продуктов» также повлияли на планы компании.

Сейчас Apple ожидает более точной оценки «графика производства компонентов» и «окончательной сборки продукта», что затрудняет производителю возможность определиться с датой анонса новинок, сообщает Cult of Mac со ссылкой на источники.

Компания официально не анонсировала весеннюю презентацию, но несколько инсайдеров указывали её в качестве площадки для демонстрации iPhone SE 2 (iPhone 9) и нескольких других продуктов.

Бюджетный смартфон должен получить 4,7-дюймовый LCD-экран, сканер отпечатков Touch ID, встроенный в кнопку «Домой», процессор A13, как у линейки 2019 года, и основную камеру с одним объективом. Форм-фактор смартфона будет почти идентичен iPhone 8.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple подтвердила положительный результат на коронавирус COVID-19 у одного из сотрудников её кампуса в Корке, Ирландия. Сейчас работник, как утверждают в компании, находится в самоизоляции.