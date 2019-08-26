Газета Chicago Tribune провела исследование уровня излучения от популярных смартфонов и обнаружила, что Apple и Samsung нарушают установленные нормы. На компании уже подали коллективный иск в суд Северного округа Калифорнии.
В документе утверждается, что тестирование продуктов выявило превышение нормы (в некоторых случаях на 500%) в случае нахождения гаджета в кармане брюк или рубашки.
Исследование издания привлекло внимание Федеральной комиссия по связи (FCC) США, которая пообещала провести собственное тестирование устройства в ближайшие месяцы.
Мы серьезно относимся к любым претензиям по поводу несоответствия стандартам радиочастотного излучения и намерены получить и протестировать телефоны на предмет соответствия правилам FCC, — сообщил представитель ведомтсва Нил Грейс.
Компания презентует преемника iPhone Xr и Pro-версии смартфонов, которые станут заменой iPhone XS и iPhone XS Max. Последние получат новую систему камер с третьим сенсором. Она сможет снимать одновременно три изображения и с помощью нового программного обеспечения автоматически корректировать комбинированную фотографию.