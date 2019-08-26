https://static.news.ru/photo/568ddfc4-c814-11e9-9493-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/imag/imago-images.de/Global Look Press

Газета Chicago Tribune провела исследование уровня излучения от популярных смартфонов и обнаружила, что Apple и Samsung нарушают установленные нормы. На компании уже подали коллективный иск в суд Северного округа Калифорнии.

В документе утверждается , что тестирование продуктов выявило превышение нормы (в некоторых случаях на 500%) в случае нахождения гаджета в кармане брюк или рубашки.

Исследование издания привлекло внимание Федеральной комиссия по связи (FCC) США, которая пообещала провести собственное тестирование устройства в ближайшие месяцы.

Мы серьезно относимся к любым претензиям по поводу несоответствия стандартам радиочастотного излучения и намерены получить и протестировать телефоны на предмет соответствия правилам FCC, — сообщил представитель ведомтсва Нил Грейс.

Ранее News.ru сообщил, что Apple готовится представить ряд новых устройств в сентябре. Список новинок включает три новых iPhone и iPad Pro с обновлёнными камерами.

Компания презентует преемника iPhone Xr и Pro-версии смартфонов, которые станут заменой iPhone XS и iPhone XS Max. Последние получат новую систему камер с третьим сенсором. Она сможет снимать одновременно три изображения и с помощью нового программного обеспечения автоматически корректировать комбинированную фотографию.

