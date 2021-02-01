Apple готовится вернуть в iPhone датчик отпечатков пальцев

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iPhone следующего поколения может вновь получить датчик отпечатков пальцев. Компания Apple работает над прототипом нового смартфона.

В будущем в iPhone 13 (или iPhone 12s) может быть добавлен подэкранный сканер отпечатков пальцев, на основе которого заработает новая система Touch ID. Отмечается, что основой для неё станет сканер, который действует в iPhone SE, iPad и MacBook, пишет The Wall Street Journal.

Отказ от дактилоскопии в современных смартфонах Apple произошёл в 2017 году, когда был представлен iPhone X с системой Face ID. Однако в 2020 году из-за пандемии и масочного режима по всему миру владельцы «яблочной» техники столкнулись с неудобствами — распознавание лица попросту не работает с масками и респираторами.

Ранее сообщалось, что Apple работает над созданием складного iPhone. Предполагается, что новый смартфон станет конкурентом моделям от южнокорейского Samsung. Однако, по предварительным данным, серьёзных изменений в 2021 году не планируется.

По данным Bloomberg, «яблочники» могут похвастаться лишь прототипом складного телефона для внутренних тестов, но пока не одобрили план запуска такой продукции. По информации источника агентства, полноценных вариантов сборки в лабораториях Apple, однако, нет.

Эксперты отметили, что складной iPhone позволил бы предприятию представить решение с большим экраном и в более компактном корпусе. В Apple обсуждали несколько вариантов дисплеев. Один из них аналогичен 6,7-дюймовой панели iPhone 12 Pro Max. Сейчас на складных смартфонах диагональ составляет от шести до восьми дюймов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что WhatsApp с 2021 года прекращает поддержку старых смартфонов и не сможет на них функционировать. Изменения коснутся устройств, операционные системы которых не могут быть обновлены до iOS9 или Android 4.0.3.