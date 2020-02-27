Компания Apple планирует выпустить новую клавиатуру iPad со встроенным трекпадом в конце 2020 года. Аксессуар может выйти вместе со следующей версией iPad Pro.
iPadOS уже имеет поддержку мыши, но в качестве расширения для функции AssistiveTouch на «яблочном» планшете. Для того чтобы получить к ней доступ, пользователь должен покопаться в настройках. В качестве курсора выступает не привычная стрелка, а большой полупрозрачный круг с точкой в середине.
На ежегодном собрании акционеров Apple, которое прошло 26 февраля, директор по программному обеспечению Apple Крейг Федериги
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple удалила симулятор пандемии из китайского App Store.
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