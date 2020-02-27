https://static.news.ru/photo/f7648722-52bb-11ea-ac19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Компания Apple планирует выпустить новую клавиатуру iPad со встроенным трекпадом в конце 2020 года. Аксессуар может выйти вместе со следующей версией iPad Pro.

iPadOS уже имеет поддержку мыши, но в качестве расширения для функции AssistiveTouch на «яблочном» планшете. Для того чтобы получить к ней доступ, пользователь должен покопаться в настройках. В качестве курсора выступает не привычная стрелка, а большой полупрозрачный круг с точкой в ​​середине.

На ежегодном собрании акционеров Apple, которое прошло 26 февраля, директор по программному обеспечению Apple Крейг Федериги заметил , что если пользователям нравится текущее развитие iPadOS, то им следует следить с новостями, потому что разработчики продолжат работать в том же направлении.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple удалила симулятор пандемии из китайского App Store.